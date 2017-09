Skandali “Dieselgate”, ku u përfshinë rreth 100 milionë automjete në Evropë, ka shkaktuar vdekjen e 5 000 personave në vit. Sipas një hulumtimi të realizuar nga Instituti Norvegjez i Meteorologjisë dhe i Analizës së Sistemeve të Aplikuara rezulton se ka pasur një rritje te konsiderueshme në normat e vdekshmërisë në Evropë.

Të paktën 10 mijë vdekje të foshnjave në Evropë kanë lidhje drejtpërdrejtë me ‘Dieselgate” sipas hulumtimit. Gjithashtu theksohet se në mesin e vendeve evropiane, Italia, Gjermania dhe Franca për shkak të numrit të madh të popullsisë dhe përdorimit të automjeteve me naftë janë vendet të cilat janë prekur më shumë nga gazrat e çliruara nga automjetet. Ndërsa vendet e prekura me pak janë Norvegjia, Finlanda e pjesa greke e Qipros.

Skandali shpërtheu në shtator të vitit 2015 pas deklaratës se “Volkswagen” se kishte raportuar gabim normat, ndërsa ishte bërë e ditur se edhe kompanitë te tjera kishin aplikuar metoda të ngjashme të emetimit të naftës.