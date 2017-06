Kristina Stoja, shefe e financës së Drejtorisë së Shëndetit Publik në Kolonjë, ka denoncuar në polici se është dhunuar nje dite me pare nga kolegia e saj, Dorina Tallo. Kjo e fundit e ka kërcënuar se do ta hiqte nga puna nëse nuk votonte Partinë Socialiste. Në dëshminë e dhënë në polici, Sotja ka rrëfyer përplasjen që ka patur me shefen e burimeve njerëzore të institucionit ku punon. Sipas saj, Dorina Tallo, fillimisht në zyrë e më pas edhe në rrugë, e ka sharë dhe ofenduar e më pas e ka sulmuar edhe fizikisht.