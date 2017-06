Pas deklaratës se kryeministrit Rama, reagoi Ministri i Brendshëm teknik, Dritan Demiraj, i cili theksoi se policët e kanë të ndaluar me ligj të jenë anëtarë të ndonjë partie.

Demiraj në një deklaratë për mediat, paralajmëroi 1 deri në 5 vite burg për policët që përfshihen në fushatë.

“Dua t’iu rikujtoj se kodi penal i ndryshuar më 22 maj 2017 parasheh se shpërdorimi i autoritetit policor për të influencuar në mbështetje të një partie, për të influencuar në mosushtrimin e funksionit me paanësi, me kryerjen e çdo veprimi apo urdhri apo propagande që favorizon një parti politike përbën vepër penale dhe dënohet nga 1-5 vjet. Policia e Shtetit nën monitorim dhe i ftoj të respektojnë çdo germë të ligjit përndryshe masat do jenë proporcionale me shkeljet e kryera.”- deklaroi Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj.