Kaia Gerber hapi shfaqjen e veshur me një kapele plastike të tejdukshme. Ndërsa muzika degjohej në sfond, modelet vërshuan në pistën me çizme të tejdukshme, të larta deri ne gju. Disa u shfaqën dhe me doreza plastike; te tjera me canta plastike ne duar. Ne po i numërojmë ditët derisa t’i shohim ato të veshura nga blogere të famshme.