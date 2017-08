Një arkiv me regjistrime audio-video, i Prince është zbuluar në një dhomë sekrete të yllit të muzikës në Paisley Park.

Qindra këngë të papublikuara më parë janë zbuluar sipas asaj që shkruan “The Sun”. Zbulimin e ka bërë motra e këngëtarit, që vdiq në 21 prill në rezidencën e tij në Minneapolis.

Për Tyka: “Ylli ka dashur t’i publikojë ato materiale, prandaj sapo të mundem do bëj atë që ai dëshironte”.

Gjithçka do të jetë pjesë e një muzeu, i cili do të hapet shumë shpejt në nder të tij. Ndër të tjera në 21 tetor, në O2 Arena të Londrës, do të inaugurohet një ekspozitë dedikuar gjeniut të Minneapolis.

Mes objekteve në ekspozim do të jenë kitarat dhe kostumet e turneut që lidhen me albumin “Purple Rain” (1984-1985) dhe “Lovesexy” (1988-1989).