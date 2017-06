Policia e shtetit është ne gatishmëri për monitorimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve. Një dite para votimeve kreu i policisë se shtetit deklaron se janë marre masat për te garantuar sigurinë e procesit zgjedhor.

Te gjithë efektivet janë ne terren ndërsa janë pajisur me një libër te veçante për ti njohur me rregullat e policisë dhe kodin zgjedhor. Ndërsa ne Drejtorinë e Përgjithshme te Policisë është ngritur një qendër e posaçme ku do te menaxhohet dhe koordinohet mbarëvajtja e procesit zgjedhor. Ne ketë salle do te ketë edhe prezence te partnereve ndërkombëtare.

Pak ore para zgjedhjeve drejtori i policisë i bën apel votuesve dhe subjekteve politike qe për çdo problem te vene ne jeni policinë

Detyrat e policisë se shtetit për mbarëvajtjen e procesit zgjedhjeve ka nisur qe me herët ashtu siç e përcakton edhe kodi zgjedhor