Zgjedhjet parlamentare mbahen te dielën dhe Partia Demokratike ka vetëm 4 dite kohe per te kthyer djathtas, nje prej pikave me te rëndësishme te Shqipërisë, Durrësin. Oerd Bylykbashi, i cili udhëheq fushatën e demokrateve ne qarkun e Durrësit, ka hequr kostumin e negociatorit me te cilin jemi mësuar ta shohim e prej nje muaji takon çdo qytetar shtëpi me shtëpi e biznes me biznes, per t’i shpjeguar pse duhet votuar Partia Demokratike ne 25 qershor. Ekonomia është shtylla mbi te cilën e djathta kërkon fitoren ne 25 qershor dhe programi i saj parashikon uljen e TVSH, takse te sheshte ne nivelin 9% si rruga per te rritur ekonominë e per te hapur vende te reja pune.

“Shtet i vogël shtet qe i hiqet nga kurrizi qytetarit dhe biznesit. Taksidari larg nga biznesi, biznesi paguan me pak taksa, me shume para ne xhepin e tij, me shume konsum, me shume ekonomi”.

Bylykbashi ka udhëhequr procesin e reformës ne drejtësi per Partine Demokratike e tani qe kjo reforme është kthyer ne tezen kryesore te rivaleve politike, Bylykbashi tërheq vëmendjen tek nje nevoje tjetër po aq e rëndësishme per qytetaret qe është drejtësia e shtetit.

“Shteti nuk mund te behet me gjoba. Modeli i shtetit qe ve gjobën mbi biznesin apo individin është modeli i shtetit represiv. Represioni është diçka qe shqiptaret e kane pare gjate, por nuk është ajo qe bën shtet”.

Bylykbashi ka nje përgjigje edhe per krenarinë e kësaj qeverie, rilindjen urbane, e cila sipas tij ne Durrës, nuk është thjesht një dështim, por ka masakruar trashëgiminë kulturore dhe historike te Durrësit.

“Boll te shihet ajo qe po behet tek “Veliera”, uroj qe te keni plane nga ajo masakër betoni qe po ndodh mbi trashëgiminë 3 mije vjeçare te qytetit te Durrësit, ku simbole te qytetit si Torra Veneciane apo simbole te tjera janë duke u zhdukur nen hijen e betonit.”

Kjo është nder fushatat me te shkurtra qe është zhvilluar ndonjëherë, por Bylykbashi beson se premtimet e pambajtura dhe mënyra si e ka qeverisur Durrësin PS dhe LSI, përbejnë nje arsye te forte për qytetaret qe te refuzojnë te majtën.

“Është modeli i qeverisjes arrogante te Edi Rames, e ka marre dhe e ka bere nje vitrine se si mund te qeveriset ne mënyrën me arrogante jo vetëm duke shpërdoruar fonde publike per interesa private te kryetarit te bashkisë apo te te gjithë klaneve te tjera qe po gëlojnë ne Durrës, por është bere nje qytet, i cili tashme është i ndare midis klaneve mafioze te cilat gëlojnë ne qytetin e Durrësit dhe ne te gjithë kete histori është përfshire tërësisht qeverisja qofte lokale qofte qendrore e Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.”

Pas 4 vitesh opozite, PD kërkon te kthehet ne pushtet duke premtuar taksa te ulëta, me shume përkujdesje me shtresat ne nevoje duke rritur pensionin ne nivelin 25 mije leke, stazhe te paguara per 10 mije studente si dhe subvencione per fermerët; një program me te cilin demokratet shpresojnë ta ngjyrosin serish Durrësin me ngjyrën blu.