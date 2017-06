Ben Blushi, kryetar i LIBRA-s, ka prezantuar kandidatët për deputetë në Qarkun Dibër. Gjatë takimit, ai u kujtoi qytetarëve premtimin e pambajtur, sipas tij, të qeverisë për ndërtimin e Rrugës së Arbrit.

“Çfarë i beri Edi Rama paratë e rrugës se Arbrit e dini? Ja dha Gjushit per beton ne Durrës. Ja dha atij kryetarit te Elbasanit qe i ka bere pllaka qe jane thyer dhe shpresoj t’i bien ne koke ne 25 Qershor. Ja dha krimineleve ne Kavaje dhe Shukriut ne Dibër. Këto janë paratë e rrugës se Arbrit. I beri rrush e kumbulla per ti ndare me shokët e vet te krimit. Nuk mundet Dibra te votojnë Edi Ramen. Është e pamundur ne qoftese ka qytetare qe besojnë te ligji, drejtësia, e vërteta, qe besojnë se ky vend nuk duhet te vidhet e korruptohet, se te rinjtë nuk duhet te mbeten skllevër ne parcela kanabisi nuk duhet te votojnë me Edi Ramen. Do ishte fatale per ne vend qe i ka dhëne kaq shume lavdi Shqipërisë pas 200-300 vjetësh ti mbetet peng nje bande ne emër te korrupsionit.”