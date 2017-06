Lulzim Basha e ka zhvendosur fushatën e tij në terren, ku është takuar me banorë të Paskuqanit, Laprakës e njësisë numer 4 në kryeqytet. Ulja e taksave, lehtësia për biznesin dhe rritja per konsumin e prodhimin, ishin disa nga premtimet konkrete qe Basha u beri banorëve.

“Me uljen e taksave, me uljen e çmimit te energjisë, me uljen e çmimit të naftës, do të mundësojmë kushte më të mira për biznesin. Pullën fiskale do ta vendosim pasi të paguani detyrimin që është maksimumi 1.5% e xhiros për biznesin e vogël. Është model ekonomik që funksionon në Europë, do të funksionojë edhe këtu.”