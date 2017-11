Kryetari i PD Lulzim Basha pas takimit me ministrin e brendshëm te Italisë Minniti, zgjodhi te nënvizoje nje mesazh

Gjate bisedës Basha e ka siguruar ministrin e brendshëm per rolin e opozitës ne betejën kundër krimit.

Nënkryetari i PD Edi Paloka tek shifrat e Guardia Di Finances lexon konfirmimin e shqetësimeve te Partisë Demokratike per drogën.

“E rendesishem dhe qe dua ta theksoj fort është dhe deklaratat e ministrit te brendshëm te Italisë konfirmojnë se kjo qeveri ka qene dhe vazhdon te jete e lidhur me krimin dhe me gjithë mbrojtjen qe Rama po përpiqet t’i beje ministrit te tij te brendshëm nuk do te shpëtoje dot sepse është nje histori qe ka filluar dhe do te kete vetëm nje fund. Fund per Saimri Tahirin, por dhe per Ramen.”