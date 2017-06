Kryedemokrati Lulzim Basha ka deklaruar se do të udhëtojë në SHBA për një takim me Presidentin Donald Trump. Këto komente Basha i ka bërë gjatë një takimi elektoral me fermerët e Korcës.

Gjatë bashkëbisedimit Basha i është përgjigjur njërit prej fermerëve duke i thënë të mos nxjerë sekretin pasi mërzitet kreu i PS-së Edi Rama.

Basha ka folur për programin ekonomik dhe mbështetjen që do tu japë fermerëve nëse zgjidhet kryeministër i vendit.

Ja fjala e plote e kryedemokratit: