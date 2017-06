Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka akuzuar kreun e qeverisë Edi Ramën se ai i bën paratë e shtetit sheshe dhe palma.

Basha ka thënë se Rama bën premtime të reja ende pa i përmbushur premtimet e vjetra, madje me taksat e qytetarëve është pasuruar ai dhe miqtë e tij.

Kreu i PD-së ka premtuar se me fitoren e tij do të hapë më shumë vende pune, do të rrisë pensionet dhe se plani i ri i tij do t’i japë frymë fermerëve dhe biznesit.