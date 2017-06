Banka e Shqipërisë vijon të shpërfillë interesin publik duke mbajtur larg transparencës, tenderin e zhvilluar për rikonstruksionin e hotel “Dajtit”. Askush nuk ka një informacion të qartë lidhur me një procedurë të zhvilluar nga një ent publik, i cili menaxhohet nga taksat e shqiptarëve.

Ndonëse ka detyrime ligjore të japë çdo informacion, i cili në thelb ofron transparence dhe nuk cenon sigurinë apo nuk përbën sekret bankar, Banka Qendrorë, ka vendosur të sillet si një pronare e pasurisë së shqiptarëve, duke shpërfillur informimin publik.

Transparenca lidhur me një tender publik, siç është ai i godinës simbol në qendër të qytetit është mesë e domosdoshme, aq më tepër kur këto shpenzime dhe investime, kryhen nga paratë e shqiptarëve. Banka Qendrorë shkon edhe më tej teksa shpërfill edhe kërkesën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, Arben Malaj, i cili ka kërkuar pikërisht atë që ka nevojë publiku, transparencë.

Procedura e tenderit për rikonstruksionin e godinës së hotel “Dajtit” është përfshirë nga hije dyshimi, pasi autoriteti bankar refuzon të japë shpjegime lidhur me: garën e zhvilluar, kush ishin kompanitë pjesëmarrëse dhepse firma fituese ishte në avantazh nga të tjerat. Ndërsa kostot me të cilat do të kryhen punimet e godinës, ngrenë pikëpyetje të mëdha, se pas kësaj procedure, ka një skandal financiar.