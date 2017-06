Policia vijon operacionet antidroge ne veri te vendit, duke asgjësuar marihuane e duke arrestuar disa persona qe kishin kultivuar bime kanabisi. Ne fshatra te thelle te Pukës u zbuluan 3 parcela me 88 bime kanabis, te cilat u asgjësuan. Policia identifikoi pronarin e drogës dhe e shpalli ne kërkim, ndërsa procedoi penalisht kryeplakun e fshatit, kreun e njësisë administrative te Lufit si dhe nje inspektor pyjesh.

Ndërsa ne Kurbin operacioni i koduar me emrin “befasia” u finalizua me asgjësimin e 930 bimëve narkotike, si dhe me arrestimin e tre personave. Kontrolle ndërkohe jane bere edhe ne qarkun e Shkodrës, por nga monitorimi me helikopter nuk është gjetur asnjë parcele me kanabis.