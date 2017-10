Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 42-vjecarin Durim Keci, i cili u arrestua tre ditë më parë, pasi kërkohet nga drejtësia italiane. Nën masa të larta te sigurisë me prezence edhe te forcave special RENEA, gjykata e ka dhënë vendimin.

Prokurori Ilir Turja ka kërkuar te vlerësohet i ligjshëm arrestimi me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Keci është dënuar me 9 vjet dhe 7 muaj heqje lirie nga gjykata e Xhenovas për akuzat e trafikut të lëndëve narkotike, shfrytëzim prostitucioni dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Pala mbrojtëse është shprehur se nuk ka asnjë dokumentacion të saktë, vetëm një letër e Interpolit e pashoqëruar me vendimin e gjykatës.

Avokati Ilia Ilia është shprehur se akuza është në vazhdën e diskriminimit që iu bëhet shqiptarëve nga ana e drejtësisë Italiane. Sipas tij zanafilla është e ashtuquajtura dosja “Kanun” ku rreth 20 vite me parë policia e Bergamos në Itali arrestoi 135 shqiptarë emigrante vetëm nga zona e Sihiakut.

Pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes gjyqtarja Elda Kaja ka pranuar kërkesën e Prokurorisë, duke e cilësuar të ligjshëm arrestimin e Durim Kecit nga policia, si dhe duke caktuar si masë sigurimi atë të arrestit në burg.