Ata qëndruan larg njëri – tjetrit, për më shumë se gjashtë vite e gjysëm. Por mesa duket Angelina Jolie, ka bërë paqe me babin e saj Jon Voight. Babë e bijë, u panë së bashku në premierën e filmit më të ri “First They Killed My Father”, ku Angi ishte producente dhe skenariste.

Por ajo nuk ishte vetëm me të atin në event, por së bashku me 6 fëmijët e saj. Në fakt, Maddox 16 vjeç dhe Pax, 13 vjeç, kanë punuar së bashku me nënën e tyre në këtë film. Maddox, ishte producent ekzekutiv ndërsa Pax, ishte i kujdesshëm të fotografonte gjatë filmit.

Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe, në një familje artistësh.