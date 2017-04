Asnjëherë nuk është vlerësuar maksimalisht për paraqitjen e saj të jashtme, por aktorja komike, Amy Schumer, është vërtetë një person për tu patur zili. Edhe pse shpesh ajo komentohet negativisht për kilogramët e tepërt dhe tiparet, është një nga figurat publike me vetbesim të lartë, që i ka kundërpërgjigjet ironike, por realiste, në majë të gjuhës.

Në intervistën e saj të fundit për revistën “InStyle”, Amy u shpreh: “Jam e sigurt që nuk do të bëj ndonjë ndërhyrje kirurgjikale gjate jetës sime.” 35-vjeçarja, e cila ndidhet e lumtur me të gjitha dhuratat e nënës natyrë, shton: “As që e imagjinopj dot veten time të bëj lip fillers, një ndërhyrje që e gjen shpesh tek femrat sot. S’mund të shoh veten ndryshe, me buzë të fryra. Unë asnjëherë nuk jam fiksuar me paraqitjen e jashtme sepse nuk e shes veten si një vajzë seksi, por jam thjeshtë një vajzë që bëj të tjerët të qeshin me batutat e mia.”