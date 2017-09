“Dashuri e Pafund” ngiti siparin mbrëmë në orën 20.00 në ekranin e Vizion Plus. E ndërsa menjëherë u dashuruam me dy aktorët kryesor Nelsihan Atagul dhe Burak Özçivit, në dramën e tyre të dashurisë, u njohëm edhe me personin që do i shkaktojë aq shumë vuajtje çiftit.

Emir Kozcuoğlu, do të dashurohet marrëzisht pas Nihan e bën gjithçka që ta ketë për vete.

Emir, ose siç quhet në të vërtetë Kaan Urgancıoğlu, është me origjinë shqiptare. Kaan ka lindur në Izmir, por nëna e tij është me origjinë shqiptare.

Roli I tij I parë ishte në serialin Karaoglan, që u transmetua në Kanal D. Në vitin 2008, Kaan u shpërngul në Amerikë për të studiuar për aktrim.