Murat Dalkılıç dhe Merve Boluğur u divorcuan ditën e sotme. Ata i dhanë fund martesës dy vjeçare. Mësohet se ishte Merve, ajo që kërkoi divorcin, pasi Murat e ka tradhëtuar.

Tuba Büyüküstün dhe Onur Saylak, të cilët u martuan 6 vjet më parë, nuk arritën dot ta kapërcenin krizën mes tyre, edhe përse çifti kishte fëmijë.

Të martohesh me një aktor/e, është thikë me dy presa, sepse mund të dashurohet me kolegun e punës. I tillë ishte dhe rasti I Birçe Akalay dhe Sarp Levendoğlu. Birke kërkoi divorcing, pasi Levendoğlu u marros pas Derya Şensoy.

Edhe aktorët Hakan Meriçliler dhe Ayşe Acar, I dhanë fund martesës së tyre.