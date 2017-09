Ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj dhe ai i mjedisit Blendi Klosi mblodhën në një takim drejtuesit e lartë të policisë dhe prefektët e qarqeve për të analizuar sezonin turistik që lamë pas dhe masat që do të merren për mbarëvajtjen e sezonit të ardhshëm. Dy ministrat kërkuan që për sezonin e ardhshëm, zbatimi i planit të nise që në tetor, pasi turizmi do të jetë prioritet për mandatin e dyte qeverisës. Sipas tyre, krimi mjedisor do të konsiderohet, dënohet dhe penalizohet si çdo krim tjetër.

“Kush dëmton mjedisin tonë të përbashkët që është malli jonë i përbashkët, pasuria jonë e përbashkët, mundësia jonë e përbashkët për të zhvilluar turizmin, mundësia jonë e përbashkët për të zhvilluar ekonominë, mundësia jonë e përbashkët për të zhvilluar mirëqenien, duhet të dënohet, të penalizohet.”

Sipas ministrit te brendshëm Fatmir Xhafaj, policia do te jete ne mbështetje te aksionit per turizmin.

Në mbledhje u diskutuan dhe mundësitë e ashpërsimit të ligjit për ndotjen e mjedisit, si nga bizneset ashtu dhe nga individët. Dy ministrat theksuan se penalitetet pritet të jenë të ashpra, ndërsa do të veprohet si në aksionin e policisë kundër vjedhjes së energjisë elektrike.