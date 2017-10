Aktorja e famshme Gabrielle Union po lufton me një betejë shumë të vështirë, me të cilën janë përballur miliona gra në botë.44-vjeçarja ka zbuluar se ka pësuar shumë abortime dhe kjo i ka shkatuar vuajtje të jashtëzakonshme.

“Kam abortuar 8 ose 9 fëmijë,”-shkruan ajo në librin e saj të ri “We’re Going to Need More Wine” sipas revistës People. “Për tre vite trupi im ka qenë i burgosur duke u përpjekur që të ngel shtatzënë nëpërmjet fertilizimit in vitro.”Union është e martuar me lojtarin e NBA Dwyane Wade që nga viti 2014 dhe është njerkë e 3 djemve të tij nga marrëdhëniet e mëparshme.

“Unë asnjëherë nuk doja të bëja fëmijë,”-është shprehur ajo. “Por kur u bëra nënë për djemtë e tij, nuk doja asgjë tjetër më shumë sesa të qëndroja me ata.”