Thatësira e tejzgjatur si dhe rënia e prodhimit të energjisë elektrike shoqërohet me një kosto financiare që arrin në afro 11 miliardë lekë, ose 80 milion euro. Kjo shumë është e barabartë me fitimin që dy kompanitë KESH dhe OSHEE kanë patur për vitin 2016.

Aktualisht konsumi i energjisë, nga korriku e deri më tani përballohet në 90 % nga importi. Numri 2 i ministrisë së energjisë Ilir Bejtja në një intervistë për Vizion Plus sqaron se energjia po sigurohet me çdo kosto, me qëllim që të mos ketë ndërprerje.

Por ndonëse 24 orët e fundit janë shoqëruar me reshje të dendura shiu, duket se gjendja në kaskadë nuk ka përmirësim, duke bere qe Fierza te qëndroje në nivelin e 270 metrave.

Sistemi ynë energjetik vijon të varet nga kapricot e motit, ndërsa ai funksionin si një zinxhir, mes tre kompanive, prodhimit, transmetimit si dhe shpërndarjes. Kjo do të thotë që në rast se një nga hallkat e sistemit nuk funksionon, ajo fut në një spirale borxhesh edhe të tjerat.

Por jo vetëm: energjia vijon të jetë një kërcënim edhe për buxhetin e shtetit, nga cili në rast nevojë do të kërkohet mbështetje financiare.