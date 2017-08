Padyshim viti 2017, ishte viti i dasmave përrallore. Më 27 korrik 2017, Orinda dhe Turjan Hyska kurorëzuan dashurinë e tyre 10 vjeçare, në një dasmë magjike. Më 1 shtator, Xhensila Myrtezaj do ti thotë ‘PO’ aktorit Bes Kallaku.

Por supriza e rradhës, ishte dasma e reperit kosovar Getoar Selimi dhe prezantueses Marina Vjollca. Sigurisht që pati shumë thashetheme se çifti do të martohej, por asnjëri prej tyre nuk dha asnjë deklaratë.

Ishin miqtë e çiftit, që bënë me dije në rrjetet sociale se Marina dhe Geti do të martoheshin me 10 shtator 2017, në Gjirin e Lalzit.

Ftesat ishin tejet të veçanta, të gjitha të punuara me dorë, me petale dhe lule të freskëta fushe dhe mali. Çdo i ftuar, ka një dizajn unik.

