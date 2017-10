Tetori do të thotë se është koha që të “mblidhemi” pak më shumë në shtëpi prej të ftohtit. Prandaj ne kemi seleksionuar versionet më të mira të tetorit për ju, duke përfshirë këngë nga Beyoncé, Shën Vincent, Chance The Rapper dhe shumë të tjera. (Dhe nëse keni nevojë për një listë për Halloween? Ju jeni të mirëpritur.)

1-J Balvin, Willy William, ft. Beyoncé, “Mi Gente”

2-“Continental Breakfast” by Courtney Barnett and Kurt Vile

3-St. Vincent, “Los Ageless”

4-Kelela, “LMK”

5-Demi Lovato, “Ruin the Friendship”

6-“Kept It to Myself,” The Weather Station

7-Chance the Rapper, “Untitled”

8-Chvrches, “Call It Off”

9-Weaves ft. Tanya Tagaq, “Scream”

10-Julien Baker, “Appointments”

11-Wu-Tang Clan ft. Redman, “People Say”